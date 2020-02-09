Giresun Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinden liderlik kitabı

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç editörlüğünde hazırlanan kitap yayımlandı. Hayatın her alanında yer alabilen liderlik kavramına ait yaklaşımlar üzerinde durulan kitapta, çeşitli üniversitelerden 5 öğretim görevlisi ve 5 doktora öğrencisi akademisyenin ve öğrencilerin makale ve çalışmaları yer aldı. Nobel yayınlarından çıkan kitap kitabevlerinde daha ilk günden geniş bir kitleye ulaştı.

Kitabın önsözünde, şu ifadelere yer verildi:

“Liderlik, akademide ve akademi dışında anlamı ve içeriği en çok tartışılan kavramlardan biridir. Yönetim” nasıl yaşamın her alanında var olan bir kavram ise, bütünleşik bir kavram olarak “liderlik” de gündelik yaşamın ve iş yaşamının bütün alanlarında kendisine yer bulan bir kavramdır. Yaşamın farklı alanları üzerinde doğrudan etkiye sahip liderlik uygulamalarının analizine dayalı olarak konunun değişik yönlerine odaklanan birçok yaklaşım ortaya çıkmıştır. Liderliğin; kültürle, psikolojiyle, sosyolojiyle, iletişimle, toplumsal cinsiyet rolleriyle de yakın bağları bulunmaktadır. Bu kapsamda, farklı boyutlarıyla liderlik kavramını ele alan bu kitabın yeni çalışmaları teşvik etmesi umut edilmektedir.”

