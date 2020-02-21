YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun Üniversitesi’nin yurt sorunu

Giresun Üniversitesi’nin yurt sorunu

GİRESUN HABERLERİ  | 21.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

Bir önceki yıllara göre öğrenci sayısını giderek artıran Giresun Üniversitesi’nin en önemli sorunu yurt olduğu ortaya konuldu.Giresun Üniversitesi’nin yaklaşık 27 bini aşkın öğrencisi bulunurken, Giresun’da Kredi Yurtlar Kurumu’nun sadece 6 bin 868 kişilik öğrenci yurdunun bulunduğu belirtildi.Giresun Üniversitesi’ne bağlı birimlerde il merkezinde 18 bin 942 öğrenciye karşılık sadece 4 bin 730 kapasiteli KYK yurdu bulunuyor.

Giresun Üniversitesi’nin yurt sorunu

Bir önceki yıllara göre öğrenci sayısını giderek artıran Giresun Üniversitesi’nin en önemli sorunu yurt olduğu ortaya konuldu.
Giresun Üniversitesi’nin yaklaşık 27 bini aşkın öğrencisi bulunurken, Giresun’da Kredi Yurtlar Kurumu’nun sadece 6 bin 868 kişilik öğrenci yurdunun bulunduğu belirtildi.
Giresun Üniversitesi’ne bağlı birimlerde il merkezinde 18 bin 942 öğrenciye karşılık sadece 4 bin 730 kapasiteli KYK yurdu bulunuyor. Bin 670 öğrencisi bulunan Tirebolu’da 494 kişilik yurt, Şebinkarahisar’da 2 bin 9 öğrenci, 866 kişilik yurt, Alucra’da 637 öğrenci, 461 kapasiteli yurt, Eynesil’de bin 56 öğrenci, 180 kişilik yurt, Keşap’ın 464 öğrencisi ve 135 kişilik yurdu bulunuyor. 778 öğrencisi bulunan Görele’de, 299 öğrencisi bulunan Dereli’de ve bin 174 öğrencisi bulunan Espiye’de ise hiç KYK yurdunun olmadığı görüldü.
Yüksek Öğrenin Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarla ilgili İl Genel Meclisi’ne sunum yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut “Giresun merkezde 3 bin 405 kız ve bin 325 erkek olmak üzere 4 bin 730 kapasiteli öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Keşap’ta 78 kız 57 erkek olmak üzere 135, Tirebolu’da 290 kız 204 erkek olmak üzere 494 kişilik yurt, Şebinkarahisar’da 572’si kız 294’ü erkek 866 kapasiteli yurt, Alucra’da 239’u kız 222’si erkek olmak üzere 461 kapasiteli KYK yurtları bulunmaktadır. Eynesil ilçesinde ise sadece 180 kapasiteli kız yurdu mevcuttur" bilgisini verdi.
Yeni yurt yapım çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Bulut, “Görele’ye 2020-2021 akademik yılında açılması planlanan 300 kişilik yurdumuzda çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanı sıra Tirebolu’ya 300 kişilik yeni bir yurt planlanmaktadır ve Türk Kızılay Derneği tarafından ise Eynesil’e yeni bir yurt çalışması yapılmaktadır ve bu yurt yapıldıktan sonra KYK’ya devri düşünülmektedir" dedi.

Giresun Üniversitesi’nin yurt sorunu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi

Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Kıraathanelere oyun makinası baskını

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

Giresun Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:07
Öğle
12:45
İkindi
15:44
Akşam
18:14
Yatsı
19:33

Giresun Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Derya Eczanesi
Merkez
Sokakbaşı Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da eğitime kar engeli

Ressam Selahattin Kara Giresun’u gezdi

Ressam Selahattin Kara Giresun’u gezdi

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

Polis memuru müdürlükte intihar etti

Polis memuru müdürlükte intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.