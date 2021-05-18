Giresun Valisi Ünlü, müdahale ettikleri olay sırasında silahla yaralanan polisleri ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, Bulancak ilçesinde müdahale ettikleri olay sırasında silahla yaralanan 2 polis memurunu hastanede ziyaret etti.

Vali Ünlü, Bulancak ilçesinde 16 Mayıs'ta, baltayla annesi Şükriye A'yı öldüren, kardeşi H.A'yı yaralayan T.A'ya müdahale sırasında yaralanan 2 polis memurunun tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ünlü, Bulancak'ta gerçekleşen üzücü olayda görevlerini yerine getirirken uğradıkları saldırıda yaralanan 2 polis memurundan birini normal serviste ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti.

Ünlü, diğer polisin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydederek, "Rabbim acil şifalar versin." ifadesini kullandı.

Bulancak ilçesinin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan T.A, 16 Mayıs Pazar günü, annesi Şükriye A'yı baltayla öldürmüş, kardeşi H.A'yı da yaralamıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine de saldırarak 2 polis memurunu yaralayan zanlı, polisin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmişti.



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