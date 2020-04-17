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Giresun’da 2 genç trafik kazasında hayatını kaybetti

GİRESUN HABERLERİ  | 17.04.2020 23:37 | Son Güncelleme

Giresun’un Çıtlakkale mevkiinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu istikametine gitmekte olan Yiğit Teke (19) yönetimindeki 28 EC 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Çıtlakale mevkiinde orta refüje çarparak takla attı.

Giresun’un Çıtlakkale mevkiinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu istikametine gitmekte olan Yiğit Teke (19) yönetimindeki 28 EC 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Çıtlakale mevkiinde orta refüje çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yiğit Teke ve aynı araçta bulunan Emir Kağan Şenel (18), kaldırıldıkları Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler.
Öte yandan kaza yapan araçtan çıkan bira kutuları dikkat çekerken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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