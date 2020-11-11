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Giresun'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması

GİRESUN HABERLERİ  | 11.11.2020 22:26 | Son Güncelleme

Giresun'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini belirtti.

Ünlü, bu kısıtlamanın 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması için alındığını vurgulayarak, "Değerli büyüklüklerimiz, sizleri çok seviyoruz, bu kısıtlamanın sağlığınız için olduğunu unutmayın. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım." ifadesine yer verdi.

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