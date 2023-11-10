Giresun’da aç kalan ayılar yayla evlerine girdi

Yiyecek bulmak için yayla evlerine giren ayılar, kapıları kırdı, eşyalara zarar verdi.

Giresun’da aç kalan ayılar, yayla evlerine zarar vermeye devam ediyor. Yavuzkemal Beldesi Yuva Yaylası’nda Hüseyin Güler’e ait eve giren ayılar, meskeni adeta harabeye çevirdi. Eve büyük zarar veren ayılar, kapıları kırdı, eşyaları parçaladı. Evdeki bidonlara saklanan yiyecekler evin dışına çıkarılarak parçalandı.

Yayladan indikten bir süre sonra kontrol için geldiği yayla evinde gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü anlatan Güler, “Evin girişine tahtadan koruyucu yapmıştım onu kırmış. Evin demir kapısını da bir şekilde zorlayarak kapı kilidini kırıp açmış. Evin içerisinde ne varsa dağıtmış. Bidonlara koyduğumuz yiyecekleri de evin dışına çıkarıp parçalamış. Evde yiyeyecek adına bir şey bırakmadığı gibi evin içerisindeki eşyaları da dağıtmış. Sadece bizim değil, komşuların evlerine de aynı şekilde girilmiş. Hayvan hakları var ama bu hayvanlara da yetkililer sahip çıkmalı” dedi.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ise sadece hayvanlar için değil, her türlü önlemler için yayla evlerinde yiyecek bırakmamalarını konusunda uyarılarda bulundu.

