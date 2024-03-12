YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da cipin çarptığı 2 kadın yaralandı

Giresun'da cipin çarptığı 2 kadın yaralandı

AA AA
12.03.2024 15:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kumyalı Mahallesi Mebus Şevket Bey Caddesi'nde, A.Y. (82) yönetimindeki 34 UT 988 plakalı cip, manevra sırasında Görele Ortaokulunun demir bahçe kapısına çarparak durdu.

Çarpmanın ardından ileri doğru hareket eden cip, park halindeki 61 PE 129 ve 28 ACT 498 plakalı otomobiller ile caddede yürüyen Ayşe Keçeci (54) ve Nahide Yılmaz'a (70) çarptı.

Hafif yaralanan Keçeci ve Yılmaz, sağlık ekiplerince Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandıBurdur merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Nilüfer’de ilk iftar sofrası İhsaniye’de kurulduNilüfer’de ilk iftar sofrası İhsaniye’de kuruldu
13 ayrı suç kaydı olan şahıs Narkotim’den kaçamadı13 ayrı suç kaydı olan şahıs Narkotim’den kaçamadı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Görele Otomobil

Giresun Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:41
İkindi
15:59
Akşam
18:37
Yatsı
19:55

Giresun Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Şahin eczanesi
Bulancak
Işik eczanesi
Espiye
Derman eczanesi
Eynesil
Hayat eczanesi
Gorele
Nisan eczanesi
Sebinkarahisar
Çağin eczanesi
Piraziz
Şahin eczanesi
Yaglidere
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.