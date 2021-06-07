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Giresun'da denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı

07.06.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde girdikleri denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedeni bulundu.

İlçenin Pazarsuyu mevkisinde denize giren 17 yaşındaki Enes Toraman ve teyzesinin oğlu 18 yaşındaki Mert Demir bir süre sonra kayboldu.

Sahil Güvenlik, AFAD ile Giresun ve Bulancak belediyelerinin ekipleri bölgede gençleri aramak için çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde Mert Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Demir'in cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Enes Toroman'ı arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, olay yerine gelerek ilgililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, gençlerin yakınlarıyla görüştü.

Tuna, AA muhabirine, lise son sınıf öğrencisi iki gencin denize girdiğini, onlardan uzun süre haber alamayan ve eşyalarını gören arkadaşlarının emniyete haber verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sahil Güvenlik ve AFAD'dan destek istedik. Yine Bulancak ve Giresun belediyemizin ekipleri de burada. Sahil Güvenliğimiz 4 ekibiyle gece bu saatlerde hala aramalara devam ediyorlar. Gençlerimizden bir tanesinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğeri ile ilgili umutla iyimserlikle arama çalışmalarımız sonuna kadar devam edecek. İnşallah ailelerine, okul arkadaşlarına güzel bir haber vermiş oluruz."

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