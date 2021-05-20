Giresun'da fındık bahçesinde bulunan iki karaca yavrusu koruma altına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki karaca yavrusu koruma altına alındı.

İlçenin Yukarı Boğalı köyünde yaşayan Bedirhan Öztürk, fındık bahçesinde bulduğu karacaları Görele Jandarma Komutanlığı'na getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü görevleri tarafından teslim alınan karacalar, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık sorunu olmayan karacalar, koruma altına alındı.

Bedirhan Öztürk, gazetecilere, karaca yavrularının köpeklerden kaçtığını belirterek, aramasına rağmen anneyi bulamadığını, bunun üzerine yavruları jandarmaya teslim ettiğini söyledi.



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