YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da freni tutmayan kamyon tarlaya girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da freni tutmayan kamyon tarlaya girdi: 1 ölü, 2 yaralı

GİRESUN HABERLERİ  | 04.05.2020 23:20 | Son Güncelleme

Giresun'da freni tutmayan kamyon tarlaya girdi: 1 ölü, 2 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde freni tutmayan kamyonun yoldan çıkmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Suşehri kara yolu Çakırköy yakınlarında Hasan Kaya idaresindeki 06 JTG 86 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya girerek durabildi.

Kazada, sürücü Kaya ile kamyonda bulunan Sinan Işık ve Selim Aydemir'in, kurtulmak amacıyla araçtan atladıkları sırada yaralandığı öğrenildi.

Sinan Işık, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Kamyon Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Doğum yapamayan ineğin imdadına veteriner hekim yetişti

Doğum yapamayan ineğin imdadına veteriner hekim yetişti

Taşkınpaşa Köyü’ndeki cenaze namazını kıldıran din görevlisi konuştu

Taşkınpaşa Köyü’ndeki cenaze namazını kıldıran din görevlisi konuştu

Başkan Böcek oyunu yüzde 57,67’ye yükseltti

Başkan Böcek oyunu yüzde 57,67’ye yükseltti

Yıldırım çarpan kişi öldü

Yıldırım çarpan kişi öldü

Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehadet haberi ailesine verildi

Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehadet haberi ailesine verildi

Giresun Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:14
Öğle
12:28
İkindi
16:20
Akşam
19:33
Yatsı
21:06

Giresun Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Karamanlar Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Demirkılıç Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Yılmaz Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Coğrafi işaret tescilli Çamoluk kuru fasulyesinde kalite damla sulama ile artacak

Coğrafi işaret tescilli Çamoluk kuru fasulyesinde kalite damla sulama ile artacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Vefat eden Espiye Kaymakamı Baştürk’ün yerine atama yapıldı

Vefat eden Espiye Kaymakamı Baştürk’ün yerine atama yapıldı

Kuveyt'ten gelen Türk vatandaşlarından 211'inin Giresun'daki karantina süresi tamamlandı

Kuveyt'ten gelen Türk vatandaşlarından 211'inin Giresun'daki karantina süresi tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.