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  4. Giresun’da ilk kez düzenlenen kitap fuarına 50 bin kişi katıldığı açıkalandı

Giresun’da ilk kez düzenlenen kitap fuarına 50 bin kişi katıldığı açıkalandı

GİRESUN HABERLERİ  | 13.01.2020 18:27 | Son Güncelleme

Giresun Belediyesi tarafından 4-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ‘Giresun 1.

Giresun Belediyesi tarafından 4-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ‘Giresun 1. Kitap Fuarı’ sona erdi. Fuara ilişkin Belediyeden yapılan açıklamada fuarı 50 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.
Giresun Belediyesinde ilki düzenlenen fuarda 28 misafir yazar, 20 Giresunlu yerel yazar ve 75 yayın evinin katıldı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını yoğun ilgi ve övgü alan kitap fuarının bir kültür şöleni havasında geçtiğini söyledi.
Fuarı her yıl düzenleyeceklerini ikincisini ise 2020 Aralık ayı içerisinde yapılacağını ifade eden Şenlikoğlu, ” Yazarlarımız ve yayın evlerimiz anlamında, istediğimiz, hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. Giresun’un kimliği açısından bu önemli. Giresun’un geçmişten beri okuyan ve yazan bir kimliği var. Kitap fuarı da bunu perçinledi. Ziyaretçi sayısı istediğimiz rakamları buldu. Gelen yazarlarla yakından ilgilendik ve görüşlerini aldık. Kendileri ‘Giresun 1.Kitap Fuarı’nın sözü edilen, yayınevleri ve yazarlar açısında çok ayrı bir yeri olduğundan bahsettiler. Buda bizi gerçekten gururlandırdı. Fuarımıza katılan yayınevleri ve yazarlarımıza, ziyaret eden her yaştan vatandaşlarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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