Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'da, inşaat halindeki binanın çatı katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kapu Kahve Mahallesi'nde 6 katlı binanın inşaat halindeki çatısında çalışan Şahin Uzun (60), henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Ağır yaralanan Uzun, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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