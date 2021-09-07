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Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

07.09.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'da, inşaat halindeki binanın çatı katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kapu Kahve Mahallesi'nde 6 katlı binanın inşaat halindeki çatısında çalışan Şahin Uzun (60), henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Ağır yaralanan Uzun, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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