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Giresun'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

GİRESUN HABERLERİ  | 01.06.2020 12:42 | Son Güncelleme

Giresun'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Gökçetaş köyü yolunda Aydın Dağdın idaresindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile Kadir B'nin kullandığı iş makinesi çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Dağdın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan ilçede, Yakup Etirli (28) idaresindeki 28 EA 577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Çatal Gölü'ne düştü.

Son anda araçtan atlayan sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası otomobil, gölden çıkartıldı.

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