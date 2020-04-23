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Giresun’da karantinada bulunan 5 yaşındaki Elisa’ya doğum günü sürprizi

GİRESUN HABERLERİ  | 23.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

Yurt dışından gelerek Giresun’da karantinaya alınan Zeynep Elisa Kabil’e doğum günü sürprizi yapıldı.Ailesiyle birlikte Almanya’dan, Giresun’a getirilen ve 14 boyunca Kredi Yurtlar Kurumunda karantinada kalacak olan Zeynep Elisa Kabil’e 5.

Yurt dışından gelerek Giresun’da karantinaya alınan Zeynep Elisa Kabil’e doğum günü sürprizi yapıldı.
Ailesiyle birlikte Almanya’dan, Giresun’a getirilen ve 14 boyunca Kredi Yurtlar Kurumunda karantinada kalacak olan Zeynep Elisa Kabil’e 5. yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı.
Yurtdışından getirilen bazı Türk vatandaşlarının Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Gülpembe Hatun Yurdunda karantinaları sürüyor. 14 günlük karantina süreleri devam eden Almanya’dan gelen bir ailenin ellerinde pasta ile kapısını çalan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut ve görevlileri tarafından 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde doğan Zeynep Elisa Kabil’in doğum günü kutlandı. Sürpriz karşısında mutlu olan çocuğa evlerini süslemek için balon ve Türk Bayrağı hediye edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, “ Yurda girişte yapılan kayıtlarda bugün doğum günü olduğu anlaşılan ve 5 yaşına giren Zeynep Elisa Kabil’e çalışan arkadaşlarımızla doğum günü yapmak istedik. Hazırladığımız pasta ile kapılarını çalarak sürpriz yaptık. Hediyesini ve pastasını verdik. Ayrıca 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kaldıkları odayı süslemeleri için balon ve Türk Bayrağı verdik.Bizim için de anlamlı bir doğum günü sürprizi oldu.” ifadelerine yer verdi.

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Sabah
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