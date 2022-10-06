Giresun'da kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aralık köyünde M.D. ile akrabası Mehmet Kemal D. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D'nin bacaklarından bıçakladığı Mehmet Kemal D, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, M.D'yi gözaltına aldı.

