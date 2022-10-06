YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Giresun'da kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

06.10.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aralık köyünde M.D. ile akrabası Mehmet Kemal D. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D'nin bacaklarından bıçakladığı Mehmet Kemal D, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, M.D'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandıVefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı
Edirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildiEdirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildi
Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybettiAdana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Giresun kavga

Giresun Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:21
Öğle
12:20
İkindi
15:33
Akşam
18:09
Yatsı
19:28
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.