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Giresun’da kene mücadelesi başladı

GİRESUN HABERLERİ  | 06.06.2020 15:41 | Son Güncelleme

Giresun’da kenelerin yaygın olduğu Kelkit Vadisi çevresinde yer alan yüksek kesimdeki Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerindeki çiftlik hayvanlarında 2020 yılı 1.

Giresun’da kenelerin yaygın olduğu Kelkit Vadisi çevresinde yer alan yüksek kesimdeki Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerindeki çiftlik hayvanlarında 2020 yılı 1. etap ilaçlı kene mücadelesi başlatıldı.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kene ile mücadele çalışmalarının 1. etabında, önceki yıllarda temin edilerek ve depolarda muhafaza edilen et ve sütte kalıntı bırakmayan ilaçların kullanıldığı belirtildi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için muhtarların ve önder çiftçilerin desteği sağlanarak riskli yerler başta olmak üzere ücretsiz ilaçlamalar yapılıyor. Çiftlik hayvanlarında yapılan ilaçlama çalışmalarının temel amacının kenelerin biyolojik üreme zincirini kırarak mevcut kene varlığını mümkün olduğunca azaltmak olduğu bildiriliyor.
Sıcak mevsimlerde insanlara kene tutunması vakalarının artması nedeniyle kenelerin bulunabileceği alanlara gidildiğinde dikkatli olunmalı ve en etkili korunma yönteminin kişisel korunma tedbirleri olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulandı.
Kırsal ve ormanlık alanlardan dönüşlerde vücutta mutlaka kene kontrolü yapılmalı ve tespit edilirse en kısa sürede çıkartılmalı veya yakındaki bir sağlık kuruluşuna başvurulmasının gerekli olduğu ifade edildi. Ayrıca çiftçilerin, yaz mevsiminde tarlada çalışma saati olarak sıcaklığın 15 derecenin altında olduğu zaman dilimlerini tercih etmeleri önerildi.

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