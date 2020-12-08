Giresun’da korunmaya muhtaç çocuklara yoğun destek verilecek

Giresun Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven Başkanlığında toplandı. Toplantıda, korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelerine yoğun bir şekilde desteğe devam edilmesi kararlaştırıldı.

Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Giresun İl merkezi ve ilçelerde 2020 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Giresun’da bu yıl koruyucu aile hizmetlerinde önceki dönemlere göre çalışmalarda ivme kaydedildiğini belirtti. Tanrıseven, koruma ve bakım altında olan çocuklar ile sokakta çalışan çocuklarla ilgili koruyucu ve destekleyici hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda İl Koordinasyon Kurulu Sekretarya Sorumlusu Seda Sümer Aydın dönem içinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ergin Aybar da çocuklara yönelik il çapında yapılan çalışmaları anlattı. Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel de belediye olarak kurul çalışmalarına her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Giresun Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik saha çalışmalarına devam edilmesi ve tespiti yapılan çocuklara destek olunması ve mülteci çocuklara yönelik yapılan çalışmaların koordinesini sağlamak adına alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.



