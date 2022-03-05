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Giresun'da Kovanlık-Aydındere yolu heyelan nedeniyle kapandı

05.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da Kovanlık-Aydındere yolu heyelan nedeniyle kapandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, heyelan nedeniyle kapandı.

Bayındır mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu Kovanlık-Aydındere yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince yola sürüklenen toprak ve kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar tamamlanıncaya kadar Kovanlık ve Aydındere beldeleri arasındaki ulaşım, Kovanlık beldesinin Ahurlu Mahallesi'ndeki alternatif yoldan sağlanacak.

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