YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da köy evinde kumar oynayanlara suçüstü

Giresun’da köy evinde kumar oynayanlara suçüstü

GİRESUN HABERLERİ  | 07.01.2021 14:04 | Son Güncelleme

Giresun’un Tirebolu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramalarda 17 kişi zar atmak suretiyle kumar oynarken yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Yalıköy köyünde kumar oynatıldığı ihbarı alan Giresun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.E isimli şahsın evine baskın düzenledi.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramalarda 17 kişi zar atmak suretiyle kumar oynarken yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Yalıköy köyünde kumar oynatıldığı ihbarı alan Giresun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.E isimli şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 17 kişinin zar atmak suretiyle kumar oynadığı belirlenirken, 17 kişiye kumar oynamaktan bin 336 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 86 bin 490 lira idari para cezası kesildi.
Evde yapılan aramalarda 1 çift zar,1 adet kablosuz pos cihazı ve 950 lira nakit para ele geçirilirken, yer ve imkan sağlama suçundan gözaltına alınan ev sahibi M.E ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Giresun Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:44
Öğle
12:38
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:47

Giresun Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Kumyalı Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Karadeniz Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.