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Giresun'da köyde bir mevki karantinaya alındı

GİRESUN HABERLERİ  | 30.04.2020 17:02 | Son Güncelleme

Giresun'da köyde bir mevki karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesi İlit köyü Kıran mevkisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında Kıran mevkisinde, bugün 17.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina tedbiri uygulamasına karar verildiği belirtildi.

Bölgeye giriş ve çıkışların 14 gün yasaklandığı bildirilen açıklamada, bu süreçte vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 ve 284. maddeleri gereğince yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, bölgede yaklaşık 50 hanenin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun'un Güce ilçesi Karantina koronavirüs

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