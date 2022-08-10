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Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada yaralanan 4 kişiden biri öldü

10.08.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada yaralanan 4 kişiden biri öldü

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada yaralanan 4 kişiden biri öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 kişiden biri öldü.

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.

Kazada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe (27) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralandı.

Komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Samet Dilekçe ve Giresun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş'ın durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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