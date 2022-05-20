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Giresun'da "Mayıs 7'si" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı

20.05.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da "Mayıs 7'si" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da halk arasında, havaların ısınıp bahardan yaz mevsimine geçişin sembolü olarak bilinen "Mayıs 7'si" geleneğinin yaşatıldığı "45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"nde vatandaşlar dilek tuttu.

Katılımcılar Giresun Belediyesince organize edilen festivalin ikinci günü etkinlikleri kapsamında Sarvan köyünde toplandı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da aralarında bulunduğu gruptakler, yaprak üzerinde oluşan çiseden bir damla alarak, ateşte kaynayan sütü mayaladı.

Türküler söyleyen topluluk, gaz lambalarının ışığında Aksu Deresi'nin denizle buluştuğu yere kadar yürüdü. Giresun simidi, çökelek ve pekmezle kahvaltı yapan katılımcılar, gün doğumuyla aynı bölgedeki festival alanına geldi.

Vatandaşlar, burada da Mayıs 7'si geleneklerini yerine getirdi. Tuttukları dileklerin gerçekleşmesi için 3 kez sac ayağın üzerinden atlayanlar, sorunlarından kurtulmak için "derdim, belam denize" sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift, 1 tek taş attı.

Festivalde, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yabancı ülkelerin dans toplulukları da gösterilerini sergiledi.

Şenlikoğlu, törende yaptığı konuşmada, gelenekleri ve görenekleri gelecek nesillere aktarmanın kendilerinin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 bin yıllık geçmişi olan ve 1977 yılından itibaren de Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne dönüştürülen "Mayıs 7'si" geleneğini bu yıl coşkuyla kutladıklarını belirten Şenlikoğlu, "Bizler değerlerini yaşayan ve yaşatan kültüre sahip kadim bir milletiz. Belediye olarak en önemli görevimiz, şehrimizi ulusal ve uluslararası arenada detaylı bir şekilde tanıtabilmek. Dün ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz bir çok ritüellerimizi ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi tekrar hatırlatmaya çalıştık." dedi.

Şenlikoğlu, yöresel kültürü ve gelenekleri yaşatmak için tüm Giresun halkını Mayıs 7'sini doyasıya yaşamaya ve yaşatmaya davet etti.

Törene, Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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