Giresun'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Aydınlar Mahallesi'nde Harun Kara (65) yönetimindeki 52 EK 249 plakalı otomobil uçuruma devrildi.

Araçta bulunan Arife Kara (63), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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