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Giresun'da otomobilin tıra çarptığı kazada iki kişi yaralandı

GİRESUN HABERLERİ  | 02.03.2020 02:29 | Son Güncelleme

Giresun'da otomobilin tıra çarptığı kazada iki kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Coşkun Taşçı yönetiminde Trabzon yönüne giden 28 AAJ 444 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Soğuksu Mahallesi Kaba Deresi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Çilingir idaresindeki 55 BDB 15 plakalı tıra yandan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Taşçı ile otomobildeki Ahmet Keskin, Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Görele Trafik Kazası

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