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Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

21.12.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un 2 ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinde polis ekiplerince piyasaya sahte içki ve makaron sürüldüğünün belirlenmesi üzerine tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerindeki aramalarda, 48,5 litre el yapımı açık içki, 27 litre etil alkol, çok sayıda içki yapımında kullanılan malzeme, sahte TAPDK badrollü ve bandrolsüz toplam 190 kutuda 38 bin dal boş makaron, 11 bin 20 dal içerisi tütün ile doldurulmuş makaron ve 37 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Giresun sahte içki

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