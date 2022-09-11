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Giresun'da sığ suda sıkışan yunus kurtarılarak denize bırakıldı

11.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da sığ suda sıkışan yunus kurtarılarak denize bırakıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da dere ile denizin birleştiği yerde sıkışan yunus kurtarılarak denize salındı.

Merkez Aksu Mahallesi'nde Aksu Deresi ile denizin birleştiği, su debisi düşük alanda hareket etmek için çabalayan yunusu gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye Giresun Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sığ alandaki sıkıştığı yerden alınan yunus denize bırakıldı.

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