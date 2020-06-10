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Giresun’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 tutuklama

GİRESUN HABERLERİ  | 10.06.2020 19:14 | Son Güncelleme

Giresun merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si mahkemece tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun’un Bulancak ilçesinden İstanbul ve Ordu illerine silah kaçakçılığı yapıldığını belirledi.

Giresun’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 tutuklama

Giresun merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si mahkemece tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun’un Bulancak ilçesinden İstanbul ve Ordu illerine silah kaçakçılığı yapıldığını belirledi. Harekete geçen KOM ekipleri Giresun, İstanbul ve Ordu illerinde ev ve iş yerleri olmak üzere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı olduğu değerlendirilen tabanca, 12 adet şarjör, 269 adet 9 mm çapında fişek, 31 adet boş kovan, 4 adet kabza kapağı, 3 adet namlu, 3 adet yerine getiren yay, 2 adet şarjör yayı, 2 adet silah atölyesi ile atölye içerisinde silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı alınan ifadelerinin ardından Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 tutuklama

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