Giresun’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Giresun’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yaptığı operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik düzenlediği operasyonda A.K. ve F.U. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 483 adet uyuşturucu hap ve 103 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek’ suçundan gözaltına alınan F.U. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.K. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



