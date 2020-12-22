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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

GİRESUN HABERLERİ  | 22.12.2020 14:19 | Son Güncelleme

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 167 uyuşturucu hap, 55,6 gram satışa hazır halde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.Ç. ve E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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