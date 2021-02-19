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Giresun’da yeni korona virüs tedbirleri alındı

19.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Giresun’da yeni korona virüs tedbirleri alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan il bazında haftalık vaka sayılarına göre Giresun’un en yüksek 4.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan il bazında haftalık vaka sayılarına göre Giresun’un en yüksek 4. il olması nedeniyle Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tedbirler alındı.
Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık vaka sayılarına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında Giresun’un vaka sayılarının en yüksek seyrettiği 4. il olması nedeniyle yeni tedbirlerin alınmasına karar verildi.
Alınan yeni tedbirler kapsamında, il genelinde tüm köy ve mahallelerde düğün, nişan, kına, mevlit ve taziye gibi toplu etkinliklerin kontrol altına alınmasına karar verildi. Ev içi bulaşın önüne geçilmesi amacıyla ziyaret ve gün gibi faaliyetlere izin verilmemesine, il genelinde denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerin artırılmasına ve gerekli durumlarda cezai işlemlerin esneklik gösterilmeden uygulanmasına karar verildi. Cenaze törenlerinin belirlenen kurallara uygun yapılmasına ve belediyeler tarafından yapılan cenaze anonslarına ikinci bir karara kadar ara verilmesine, pandemi konusunda bilinçlendirme anonsları yapılması kararlaştırıldı.
Mevsim koşulları gereği kar yağışı olduğu için tarımsal faaliyetlerin bulunmadığı gerekçesiyle çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşların hayvancılık yapanları hariç çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkmalarına izin verilmemesine, belediyeler tarafından reklam panolarına ev içi bulaşın engellenmesi için afişler asılmasına, kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı tedbirler alınarak muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalıp kalmadıkları kontrol edilerek muafiyet durumunu suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyide uygulanmasına, apartman yöneticileri vasıtasıyla apartman, site gibi yerlerin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine ve Gazi Caddesi kuzey ve güney giriş noktalarına bariyerle kontrol noktası konulması ve HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Giresun’da yeni korona virüs tedbirleri alındı

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Merkez
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Merkez
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Bulancak
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