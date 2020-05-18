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Giresunlu çobanların yayla yolculuğu başladı

GİRESUN HABERLERİ  | 18.05.2020 11:41 | Son Güncelleme

Her yıl Mayıs ayının gelmesi ile birlikte Karadeniz’de çobanların yayla yolculuğu başlıyor.

Her yıl Mayıs ayının gelmesi ile birlikte Karadeniz’de çobanların yayla yolculuğu başlıyor. Mayıs aynın ilk haftasından itibaren başlayan yaylalara hayvan göçü, zorlu coğrafi koşullarda 4 ila 5 gün civarında sürüyor.
Giresun’un Espiye İlçesi’nden hareket eden sürüler çobanlar eşliğinde Gümüşhane’nin Kazıkbeli Yaylası’na yaya olarak göç ediyor. Çocuk yaşta baba mesleği olarak başladığı çobancılığı sürdürmeye devam eden Hasan Sofu, yaz aylarında köylerden yaylalara çıkardıkları koyunlarını günü birlik yayla turizmine gelen ziyaretçiler için yayla kasaplarında satışa çıkardıklarını daha sonra ise Kurban Bayramı için hazırladıklarını söyledi.
Yaylaya yayan olarak koyun sürüleri ile birlikte gitmenin zor olduğu kadar zevkli olduğunda da bahseden Sofu, “Çocukluğumdan beri bu mesleğin içindeyim ve her yıl Eynesil İlçemizden Gümüşhane Kürtün İlçesi Kazıkbeli Yaylası’na çıkıyoruz. Yaklaşık 120 kilometre yolu yürüyoruz. Geceleri koyunlarla beraber yatıyoruz. Yollarda sürülerimizi zaman zaman otlatmak zorunda kalıyoruz. İşimiz çok zor olsa da severek yapıyoruz. Bazıları günümüzde araçlarla sürülerini taşımış olsa da biz bu geleneği her zorluğa rağmen yaşatmaya çalışıyoruz. Hem bizim için hem de hayvanlarımız için bu yolculuk çok önemli yükseklerdeki oksijen ortamına alışa alışa çıkıyoruz. Bu yaylardan dönüşümüz ise güzün yine aynı şeklide yürüyerek olacaktır” dedi.

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