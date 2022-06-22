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Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı

22.06.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Doğan Can Davas'ın takımın Erzurum'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Doğan Can Davas'a 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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