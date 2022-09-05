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Giresunspor, Görkem Sağlam'ı transfer etti

05.09.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Görkem Sağlamtransfer etti

Giresunspor, Görkem Sağlam'ı transfer etti

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, gurbetçi oyuncusu Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Görkem Sağlam'a, 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Görkem Sağlam, geride kalan sezonu Hollanda 1. Ligi ekiplerinden Willem II'da geçirdi.

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