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Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı transfer etti

02.08.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı transfer etti

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mejia ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Robert Mejia'ya 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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