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Giresunspor Kulübü Başkanı Eren'den liglerin ertelenmesi açıklaması:

GİRESUN HABERLERİ  | 19.03.2020 20:56 | Son Güncelleme

"Önemli olan insan sağlığı. Doğru bir karar verildi"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların ertelenmesini olumlu bulduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan kararı AA muhabirine değerlendiren Eren, insan sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu belirtti.

Karara saygı duyduklarını dile getiren Eren, "Önemli olan insan sağlığı. Doğru bir karar verildi." dedi.

Futbolcuların yurt dışına çıkışlarına izin vermediklerini aktaran Eren, "Hepsinin yurt içinde kalmalarını istiyoruz. Belli bir ara verdikten sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda antrenman programı belirlenecek. Yarın galiba ligin ne zaman oynanmasının planlandığıyla ilgili bir açıklama yapılacak. Biz de onu bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Giresunspor liglerin ertelenmesi Sacit Ali Eren

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