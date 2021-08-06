YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor, Trabzonspor'dan Diabate'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Giresunspor, Trabzonspor'dan Diabate'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

06.08.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Trabzonspor'dan Diabate'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Malili kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
Tarihinin en büyüğü! Kasaba yok olduTarihinin en büyüğü! Kasaba yok oldu
Giresunspor'da bayramlaşma töreniGiresunspor'da bayramlaşma töreni
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Giresunspor

Giresun Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:20
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Giresun Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Derya Eczanesi
Merkez
Hülya Eczanesi
Merkez
Candan Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.