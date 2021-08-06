Giresunspor, Trabzonspor'dan Diabate'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Malili kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.
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