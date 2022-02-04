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Giresunspor’un yeni transferi Jean Pyerre, kansere yakalandı! Bu olaydan sonra sözleşmesi feshedildi...

04.02.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Giresunspor'un son transferi Jean Pyerre'in kansere yakalandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Erkeklerin %1'inde görüldüğü öğrenilen ve çok nadir sayılabilecek kanser türlerinden biri olan testis kanserine yakalandığı tespit edilen oyuncu ülkesi Brezilya'ya gitti. Giresunspor'un kısa bir süre önce transfere ettiği yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

Giresunspor’un yeni transferi Jean Pyerre, kansere yakalandı! Bu olaydan sonra sözleşmesi feshedildi...
Jean Pyerre

Jean Pyerre

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Giresunspor
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Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'den gelen haber futbol severleri yıktı. Karadeniz ekibinin kısa süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki yıldız oyuncunun testis kanserine yakalandığı öğrenildi. Giresunspor oyuncuyla sözleşmesini feshetti. Geleceği çok parlak olan ve Brezilya'nın ileride büyük bir futbolcu olacağına inandığı Pyerre'in bu hastalığı sevenlerini kahretti.

JEAN PYERRE AÇIKLAMA YAPTI: HADİ BİR SAVAŞ YAPALIM

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Giresunspor'un yanında Brezilya'nın da gündemine oturan bu hastalık sonrası yıldız oyuncu Jean Pyerre ülkesine giderek tedavisine orada başlayacağını açıkladı. Pyerre yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya’ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”


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Anahtar Kelimeler:
kanser Giresunspor
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