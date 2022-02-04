Giresunspor’un yeni transferi Jean Pyerre, kansere yakalandı! Bu olaydan sonra sözleşmesi feshedildi...

Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'den gelen haber futbol severleri yıktı. Karadeniz ekibinin kısa süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki yıldız oyuncunun testis kanserine yakalandığı öğrenildi. Giresunspor oyuncuyla sözleşmesini feshetti. Geleceği çok parlak olan ve Brezilya'nın ileride büyük bir futbolcu olacağına inandığı Pyerre'in bu hastalığı sevenlerini kahretti.

JEAN PYERRE AÇIKLAMA YAPTI: HADİ BİR SAVAŞ YAPALIM

Giresunspor'un yanında Brezilya'nın da gündemine oturan bu hastalık sonrası yıldız oyuncu Jean Pyerre ülkesine giderek tedavisine orada başlayacağını açıkladı. Pyerre yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya’ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”



