Giresunspor, Younousse Sankhare'yi transfer etti

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz, Panathinaikos takımından orta saha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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