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Giresunspor, Younousse Sankhare'yi transfer etti

09.08.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Younousse Sankhare'yi transfer etti

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz, Panathinaikos takımından orta saha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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