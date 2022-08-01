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Giresunspor, Zeki Yavru ile yollarını ayırdı

01.08.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Zeki Yavru ile yollarını ayırdı

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunda takım kaptanlığımızı yapan profesyonel futbolcumuz Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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