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Giresunspor'da futbolcuların toplanma tarihi ertelendi

GİRESUN HABERLERİ  | 27.03.2020 15:50 | Son Güncelleme

Giresunspor'da futbolcuların toplanma tarihi ertelendi

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da takımın tesislerde toplanma tarihinin 3 Nisan'a ertelendiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak ve diğer takımlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde 30 Mart olan takımımızın toplanma tarihi şu an için 3 Nisan Cuma gününe ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Takımın daha önce 30 Mart'ta Giresunspor Tesislerinde toplanacağı, oyuncular ile personele yapılacak test sonuçlarına göre çalışmalara başlanacağı belirtilmişti.

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Giresunspor TFF 1. Lig Toplanma tarihi erteleme

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