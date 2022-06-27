Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da yeni sezon için kombine bilet satışlarının bugün itibarıyla başladığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Giresunspor'un 2022-2023 Süper Lig sezonunda Çotanak Spor Kompleksi'nde oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan sezonluk kombine biletlerin satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, kombine bilet fiyatlarının 500 ile 5 bin lira arasında olduğu kaydedildi.



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