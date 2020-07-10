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Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 1 Ağustos'ta yapılacak

GİRESUN HABERLERİ  | 10.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 1 Ağustos'ta yapılacak

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da olağanüstü genel kurulun 1 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurulun, üyelik ödentilerini yaparak genel kurula katılma hakkı kazanan üyeler ile 1 Ağustos Cumartesi günü Aksu Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 8 Ağustos Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.

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