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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

05.07.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Birinci etap kamp programı için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Sabah saatlerinde yaptığı ilk antrenmanda ısınma hareketleri ve taktiksel oyun çalışması yapan Karadeniz ekibi, akşam ki antrenmanda ise dayanıklılık, şut ve taktiksel çalışma ile günü tamamladı.

Giresunspor, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Süper Lig Giresunspor Erzurum hazırlık yeni sezon

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