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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

15.07.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Konakladıkları otelin fitness salonunda çalışma yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

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