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Giresunspor’da yeni transferler büyük ölçüde tamamlandı

GİRESUN HABERLERİ  | 19.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Giresunspor’un kalıcı gelir getirmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmaların yol haritası belirlendi.

Giresunspor’da yeni transferler büyük ölçüde tamamlandı

Giresunspor’un kalıcı gelir getirmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmaların yol haritası belirlendi. Yeni transferlerin de büyük ölçüde tamamlandığı açıklandı.
Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir tarafından gerçekleşirilen basın toplantısında kulübe kalıcı gelir getirmesi amacıyla sürüdürülen çalışmaların yol haritasının belirlendiği açıklandı. Giresun Limanı Otoparkı İşletmesi ve Giresunspor’a tahsis edilen akaryakıt istasyonunun tekrar kulübe kazandırılması için ilgili firmalara Giresunspor’un bu konulardaki hak taleplerinin iletildiği açıklandı.
Basın Sözcüsü Karademir, izlenecek yol haritasıyla ilgili "Giresun Valisi ve Giresun Belediye Başkanı’na konu hakkında bilgilendirme ve talebimiz hakkında destek için ziyaret gerçekleştirilecek. Taraftarımızın ve halkın desteği için ise imza kampanyaları başlatılacak” ifadelerini kullandı.
Ayrıca dış transferlerle ilgili, Hes Kablo Kayserispor’dan Anthony Chigaemezu Uzodimma, Yukatel Denizlispor’dan Tolgahan Acar, Beşiktaş’tan Kerem Kalafat, Nazilli Belediyespor’dan Sergen Picincoil, Boluspor’dan Hayrullah Bilazer, Ankara Keçiörengücü’nden Hüsamettin Tut, Gaziantep Futbol Kulübü’nde Ulaş Zengin’in transferlerinin tamamlandığı bildirildi.
İç transfer olarak, Mehmet Taş’ın ardından Himmet Ertürk ile yeniden anlaşmaya varıldığı bildirildi. Yeni Malatyaspor’dan Eren Tozlu için de prensipte anlaşmaya varıldığı açıklandı.

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