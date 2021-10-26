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Giresunspor'dan birlik çağrısı

26.10.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal: - "Giresunspor'un yüklenmiş olduğu sorumluluğa herkesin destek olması ve bu sorumluluğu birlikte paylaşması gerekiyor"

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, kulübün ligde başarılı ve istikrarlı bir grafik çizmeye devam etmesi için destek çağrısında bulundu.

Önal yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda sahaya yansıyan güzel futbol ve alınan puanlarla yeşil-beyazlı ekibin çıkış yakaladığına dikkati çekti.

Kulüp başkanı Hakan Karaahmet önderliğinde yönetim kurulu olarak Giresunspor'un Süper Lig'de kalıcı olması için çalıştıklarını dile getiren Önal, şunları kaydetti:

"Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasının ardından elde ettiği tarihi başarının kalıcı olabilmesi için iş dünyası ve bürokratların destek vermesi gerekiyor. Bu mücadelenin sadece yönetim tarafından yürütülmesi yeterli değil. Giresun halkı, Giresunspor'un tarihi başarasında emeği geçenleri asla unutmayacaktır. Giresunspor'un yüklenmiş olduğu sorumluluğa herkesin destek olması ve bu sorumluluğu birlikte paylaşması gerekiyor. Giresunspor'un yanında olan, şehrini ve şehrinin takımını seven iş adamlarımızı, bürokratlarımızı, takıma destek olmaya davet ediyoruz."

Önal, takımın başarısının tüm Giresunlulara ait olduğunu vurgulayarak, "Bu ligde kalıcı olmak, pandemi sebebiyle düşen gelirleri arttırmak için, ilimizde ticaretle uğraşan herkesten, siyasilerden, sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz. Gelin hep birlikte Süper Lig'e çıkarttığımız Giresunspor'umuz için bu zor zamanlarda el ele verip, birlik olalım." ifadelerini kullandı.

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