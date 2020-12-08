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GittiGidiyor’da canlı alışveriş dönemi

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.12.2020 13:26 | Son Güncelleme

Canlı Alışveriş’te kullanıcılar hem yeni ürünler keşfedebilecek hem de ünlü fenomenlerin alışveriş öneri ve deneyimlerini dinleme fırsatı yakalayacak

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor’da, alışveriş deneyimine yepyeni bir soluk katacak “Canlı Alışveriş” dönemi başlıyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, 9 Aralık tarihinde saat 20:00’de gerçekleşecek Canlı Alışveriş’in ilk yayını sevilen oyuncu ve influencer Müge Boz sunuculuğunda olacak.

Boz, Anne-Bebek kategorisindeki ürünler özelinde deneyimlerini paylaşırken, kullanıcılar da kategoriye özel indirimlerle buluşacak.

GittiGidiyor web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayınlanacak Canlı Alışveriş’te kullanıcılar hem yeni ürünler keşfedebilecek hem de ünlü fenomenlerin alışveriş öneri ve deneyimlerini dinleme fırsatı yakalayacak.

Her yayında farklı kategorilerdeki ürünlerin, sürpriz ünlüler tarafından tanıtılacağı Canlı Alışveriş’te teknolojiden, anne-bebek ürünlerine, kozmetikten dekorasyon ve süpermarkete kadar farklı kategorilerde özel indirimler GittiGidiyor kullanıcılarına sunulacak. 50 kategoride 22 milyon ürüne ev sahipliği yapan e-ticaret platformu GittiGidiyor’un Canlı Alışveriş yayınları, ünlü isimlerin konukluğu ve birbirinden avantajlı kampanyalarıyla devam edecek.

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