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Giysilik kumaş fuarı "Bursa Textile Show" 15 Mart'ta başlayacak

17.02.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giysilik kumaş fuarı "Bursa Textile Show" 15 Mart'ta başlayacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasınca (BTSO) bu yıl 7'ncisi organize edilen giysilik kumaş fuarı "Bursa Textile Show" (BURTEX), 15 Mart'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda firmalar, ilkbahar/yaz kumaş ve giysi koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Ticaret Bakanlığının destekleri, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve KOSGEB'in iş birliğiyle 3 gün sürecek fuara 60'ı aşkın ülkeden iş profesyonellerinin katılması bekleniyor.

Geçen sene 4 bine yakın profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan ve ikili iş görüşmelerine öncülük eden Bursa Textile Show, bu yıl da yurt dışı ve yurt içinden katılımcı firmalarla kentteki sektör temsilcilerini iş birliği masasında buluşturacak.

- "Fuarımız önemli bir marka haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2017 yılında alım heyeti faaliyeti niteliğiyle başlayan Bursa Textile Show'un 2018'den bu yana fuar olarak organize edildiğini bildirdi.

Organizasyonun, bölgenin en büyük ve Türkiye'nin tek giysilik kumaş fuarı haline geldiğini vurgulayan Burkay, BTSO olarak Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamak adına çalıştıklarını belirtti.

Paydaşların güçlü iş birliği ve tekstil sektörü temsilcilerinin özverili yaklaşımlarıyla Bursa Textile Show'u 7'nci kez gerçekleştirdiklerini aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Bursa'mız tekstil ve kumaş sektöründe kaliteli üretimi ve tasarımıyla uluslararası arenada önemli bir merkez konumunda. Kentimizin sektördeki rekabetçiliğini güçlendirmek ve firmaları yeni müşteri kitleleri ile buluşturmak amacıyla fuarcılık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bursa Textile Show'u bu yıl 129 firmamızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Katılımcı firmalarımızın ürünlerinin yurt dışındaki potansiyel alıcıları, fuar komitemizin detaylı çalışmaları ile tek tek belirlenerek fuara davet edildi. Fuarı, bu yıl yurt içinden konukların yanı sıra 60'tan fazla ülkeden 1000'e yakın iş profesyoneli ziyaret edecek. Fuarımız, ziyaretçi sayımızı ve niteliğini her geçen yıl artırarak Bursa'da tekstil sektöründe önemli bir marka haline geldi. İlk günden bu yana fuara sahip çıkan tekstil sektörü temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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