YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. GKM’de Ahmet Doğan’ın sohbetine yoğun ilgi

GKM’de Ahmet Doğan’ın sohbetine yoğun ilgi

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ahmet Doğan “İmanın Tadı” konulu sohbetiyle Gebzelilerle bir araya geldi.Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ahmet Doğan “İmanın Tadı” konulu sohbetiyle Gebzelilerle bir araya geldi.

GKM’de Ahmet Doğan’ın sohbetine yoğun ilgi

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ahmet Doğan “İmanın Tadı” konulu sohbetiyle Gebzelilerle bir araya geldi.
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ahmet Doğan “İmanın Tadı” konulu sohbetiyle Gebzelilerle bir araya geldi. Ahmet Doğan’ın sohbet programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Salonu dolduran konuklara manevi bir akşam yaşatan Ahmet Doğan Hoca konuşmasına davete icabet eden konuklara teşekkür ederek başladı.
Ahmet Doğan Hoca sohbetinde, “Yüce Rab’ımızın biz kullarına iki değerli nimeti vardır. Bu nimetlerden bir tanesi hayat nimeti diğeri ise iman nimetidir. Hayat nimeti kazanılan bir nimet değildir ama iman nimeti kazanılarak elde edilen bir nimettir. İman gönül dünyamızda şüpheye yer vermeden kabullenmektir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 26 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans sahnelenecek olan “Meraklı Papağan” çocuk tiyatrosuyla devam edecek. Katılımın ücretsiz olduğu kültür-sanat etkinliklerine tüm Gebzeliler davetli olduğu bildirildi.

GKM’de Ahmet Doğan’ın sohbetine yoğun ilgi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı! İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Antalya’da Ocak 2020 otel doluluk oranı yüzde 56.5 oldu

Antalya’da Ocak 2020 otel doluluk oranı yüzde 56.5 oldu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:19
İkindi
16:20
Akşam
18:51
Yatsı
20:10

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Nur Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Efe Eczanesi
Izmit
Neşe Eczanesi
Gebze
Menderes Eczanesi
Cayirova
Umut Eczanesi
Izmit
Nazlı Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.