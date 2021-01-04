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GKV’de kitap kapağı tasarım yarışması sonuçlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.01.2021 12:32 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerine yönelik olarak Franz Kafka’nın "Dönüşüm" adlı kitabı için düzenlenen kapak tasarım yarışması sonuçlandı.

GKV’de kitap kapağı tasarım yarışması sonuçlandı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerine yönelik olarak Franz Kafka’nın "Dönüşüm" adlı kitabı için düzenlenen kapak tasarım yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrenciler kurum idarecileri tarafından ödüllendirildi.
Dünya edebiyatının ölümsüz eseri Franz Kafka’nın “Dönüşüm” adlı kitabı için Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri arasında karma resim tekniği kullanılarak düzenlenen kapak tasarım yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği Elif Naz Yıldırım özgün tasarımıyla kazanırken ikinciliği Leyla Akyüz ve üçüncülüğü Elif Yıldırım elde etti. Pandemi kurullarına uyularak düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri. GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu, Lise Görsel Sanatlar Öğretmeni Melek Kaman, Lise Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Demet Tekerekoğlu tarafından takdim edildi. Yarışmada ayrıca Sergilenmeye Değer kategorisinde Emir Ceylan, Belgin Girişken, Gülsu Çelik, Yağmur Ulu’nun eserlerine de yer verildi.

GKV’de kitap kapağı tasarım yarışması sonuçlandı

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